Трабзонспор зацікавлений у трансфері захисника Динамо
Денис Попов
ФК Динамо
Турецький Трабзонспор зацікавлений у підписанні футболіста київського Динамо Дениса Попова.
Про це повідомляє Fotomaç.
Турецький клуб продовжує стежити за 26-річним оборонцем та планує здійснити трансфер влітку. У зв'язку з цим клуб вже працює над переходом гравця.
Зазначається, що інтерес до гравця Динамо був і в зимове трансферне вікно.
Чинний контракт вихованця киян розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні на його рахунку 25 матчів у всіх турнірах, в його активі 2 голи.
Нагадаємо, взимку клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова. Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсеній Батагов.