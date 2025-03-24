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Трабзонспор зацікавлений у трансфері захисника Динамо

Олександр Булава — 24 березня 2025, 12:50
Трабзонспор зацікавлений у трансфері захисника Динамо
Денис Попов
ФК Динамо

Турецький Трабзонспор зацікавлений у підписанні футболіста київського Динамо Дениса Попова.

Про це повідомляє Fotomaç.

Турецький клуб продовжує стежити за 26-річним оборонцем та планує здійснити трансфер влітку. У зв'язку з цим клуб вже працює над переходом гравця.

Зазначається, що інтерес до гравця Динамо був і в зимове трансферне вікно.

Чинний контракт вихованця киян розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні на його рахунку 25 матчів у всіх турнірах, в його активі 2 голи.

Нагадаємо, взимку клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова. Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсеній Батагов.

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