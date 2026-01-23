Українська правда
Зубков забив гол-красень та приніс перемогу Трабзонспору в чемпіонаті, Батагов – найкращий гравець матчу

Олексій Мурзак — 23 січня 2026, 21:25
Олександр Зубков
Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков відзначився переможним голом у матчі турецької Суперліги проти Касимпаши (2:1).

За 6 хвилин до фінального свистка йому асистував Нвакаеме, після чого Олександр філігранним ударом паненкою з лінії штрафного відправив м'яч у сітку воріт, перекинувши захисників та воротаря. Таким чином він повторив легендарний гол Ліонеля Мессі у ворота Бетіса. 

За свій перформанс Зубков отримав від порталу SofaScore високий бал у 7,8. Втім, найкращим гравцем матчу було визнано його земляка Арсенія Батагова, оцінка якого склала 8,0.

У поточному сезоні на рахунку Зубкова 8 асистів та 3 голи на клубному рівні, водночас в активі Батагова 3 результативні передачі та 1 гол за 21 проведений поєдинок.

Раніше повідомлялося, що в послугах Арсенія зацікавився англійський Борнмут.

