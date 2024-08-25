Бартулович — про розгромну поразку від Руха: Немає жодних виправдань

Тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував розгромну поразку від Руха в 4 турі чемпіонату України-2024/25.

Його слова з пресконференції передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

— Вже по перерві була проведена заміна. Що саме ви хотіли змінити?

— Треба було додати в агресії, боротьбі. Випустили атакувальних гравців, щоб зробити тиск на суперника, забивати голи.

— Що сьогодні вам не вдалася?

— Було дуже багато помилок.

— Що можете сказати про суперника, чи сподобалося вам, як команда протидіяла?

— Я бачив багато матчів, це дуже швидкі гравці, гарно грають на контратаках. Краснопір, наприклад. Вони створюють великий тиск.

— Наскільки роль зіграв графік, адже зараз багато матчів, ви почали виступи в Кубку, чи вистачає часу?

— Сезон тільки починається, це не проблема, на мою думку. Немає жодних виправдань.

У перших чотирьох турах УПЛ Зоря здобула дві перемоги та зазнала двох поразок. Також луганці здобули путівку в 1/8 фіналу Кубку України, розгромивши аматорську Олімпію.