Бартулович — про розгромну поразку від Руха: Немає жодних виправдань
Тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував розгромну поразку від Руха в 4 турі чемпіонату України-2024/25.
Його слова з пресконференції передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.
— Вже по перерві була проведена заміна. Що саме ви хотіли змінити?
— Треба було додати в агресії, боротьбі. Випустили атакувальних гравців, щоб зробити тиск на суперника, забивати голи.
— Що сьогодні вам не вдалася?
— Було дуже багато помилок.
— Що можете сказати про суперника, чи сподобалося вам, як команда протидіяла?
— Я бачив багато матчів, це дуже швидкі гравці, гарно грають на контратаках. Краснопір, наприклад. Вони створюють великий тиск.
— Наскільки роль зіграв графік, адже зараз багато матчів, ви почали виступи в Кубку, чи вистачає часу?
— Сезон тільки починається, це не проблема, на мою думку. Немає жодних виправдань.
У перших чотирьох турах УПЛ Зоря здобула дві перемоги та зазнала двох поразок. Також луганці здобули путівку в 1/8 фіналу Кубку України, розгромивши аматорську Олімпію.