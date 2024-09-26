Щенсний пояснив, чому вирішив відновити кар’єру

Польський воротар Войцех Щенсний вирішив відновити кар’єру, адже відмовити Барселоні було б неповагою.

Про це він сказав у коментарі Diario Sport.

"Я з великою повагою ставлюся до історії Барселони, це один з найкращих клубів світу. Я розумію, в якій складній ситуації вони опинилися після травми Марка-Андре Тер Стеґена, і вважаю, що з мого боку було б неповагою не розглянути цей варіант", – сказав Щенсний.

Нагадаємо, наприкінці серпня 34-річний поляк оголосив про завершення кар’єри, але після травми Марка-Андре тер Штегена Бареселоні терміново знадобився досвідчений воротар, і вибір каталонців зупинився на Щенсному.

Раніше Войцех виступав за Арсенал, Брентфорд, Рому та Ювентус. Також на його рахунку 84 поєдинки за збірну Польщі.