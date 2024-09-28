Щенсний погодився прийняти пропозицію Барселони

Іменитий польський воротар Войцех Щенсний погодився на роль другого номера у Барселоні.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Наразі Войцеху залишилося лише пройти медогляд та підписати контракт. Всі інші деталі переходу вже узгоджені.

34-річний голкіпер погодився на роль дублера Іньякі Пеньї, але має намір боротися за місце в старті.

Нагадаємо, раніше поляк розповів про рішення відновити кар'єру заради контракту з "блаугранас". Наприкінці серпня 34-річний воротар оголосив про завершення кар’єри, але після травми Марка-Андре тер Штегена Барселоні терміново знадобився досвідчений голкіпер, і вибір каталонців зупинився на Щенсному.