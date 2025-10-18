Українська правда
Циганков проти Барселони, Довбик готується до Інтера, Миколенко зіграє з Манчестер Сіті

Олексій Погорелов — 18 жовтня 2025, 08:45
Сьогодні, 18 жовтня, у топових європейських чемпіонатах відбудеться низка матчів за участі українських футболістів.

В Англії Олександр Зінченко готується зіграти проти Челсі. Головний тренер Ноттінгем Форест Ангелос Постекоглу заявив, що українець зможе виступити у цьому матчі. Нагадаємо, що через травми Зінченко пропустив останні дві гри "лісників" та матчі збірної України у відборі чемпіонату світу-2026.

Також цього дня в АПЛ зіграє фулбек Евертона Віталій Миколенко. У захисника української збірної також буде важке випробування у вигляді виїзду на гру з Манчестер Сіті.

Вчора, 17 жовтня, прийшли хороші новини з Іспанії: Віктор Циганков відновився від травми та вже готовий зіграти проти Барселони. Однак на появу українського вінгера у стартовому складі Жирони на каталонське дербі навряд чи варто сподіватися.

У центральному матчі сьомого туру італійської Серії А між Ромой та Інтером сподівається зіграти Артем Довбик, для якого нинішній сезон проходить не найкращим чином.

Розклад матчів українців у Топ-5 ліг Європи (18 жовтня)

  • 14:30 Ноттінгем Форест – Челсі (АПЛ, 8 тур);
  • 17:00 Манчестер Сіті – Евертон (АПЛ, 8 тур);
  • 17:15 Барселона – Жирона (Ла Ліга, 9 тур);
  • 21:45 Рома – Інтер (Серія А, 7 тур).

Раніше стало відомо, як змінилася вартість українських футболістів, які виступають в АПЛ.

