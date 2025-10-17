Циганков відновився від травми та може зіграти проти Барселони
Циганков
Girona FC
Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес заявив, що вінгер збірної України Віктор Циганков відновився від травми та зможе зіграти в найближчому матчі Ла Ліги проти Барселони.
Його слова передає Ніл Сола.
"Хороша новина, що Абель, Циганков та Рока повертаються; вони є важливими гравцями для нас. Перерва була корисною для нас, щоб попрацювати над взаємовідносинами на полі", – сказав наставник.
Нагадаємо, у Циганкова була м'язова травма, яку він отримав ще влітку. Цього сезону Віктор зіграв лише два матчі на клубному рівні (168 хвилин, 1 асист). Раніше українець через травму пропустив матчі збірної.
Матч проти Барселони Жирона проведе 18 жовтня. Стартовий свисток має пролунати о 17:15 за київським часом. Наразі каталонський клуб посідає лише 18 позицію в турнірній таблиці Ла Ліги після 8 зіграних турів.
