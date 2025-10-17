Циганков відновився від травми та може зіграти проти Барселони

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес заявив, що вінгер збірної України Віктор Циганков відновився від травми та зможе зіграти в найближчому матчі Ла Ліги проти Барселони.

Його слова передає Ніл Сола.

"Хороша новина, що Абель, Циганков та Рока повертаються; вони є важливими гравцями для нас. Перерва була корисною для нас, щоб попрацювати над взаємовідносинами на полі", – сказав наставник.

Нагадаємо, у Циганкова була м'язова травма, яку він отримав ще влітку. Цього сезону Віктор зіграв лише два матчі на клубному рівні (168 хвилин, 1 асист). Раніше українець через травму пропустив матчі збірної.

Матч проти Барселони Жирона проведе 18 жовтня. Стартовий свисток має пролунати о 17:15 за київським часом. Наразі каталонський клуб посідає лише 18 позицію в турнірній таблиці Ла Ліги після 8 зіграних турів.

