Зінченко: Я отримав дві травми в одному матчі

Володимир Варуха — 10 жовтня 2025, 08:02
Зінченко: Я отримав дві травми в одному матчі
Олександр Зінченко
Зінченко пояснив, чому не допоможе збірній України в жовтневих матчах.

Його слова цитує ВЗБІРНА.

Півзахисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко розповів про своє ушкодження, через яке пропустить найближчі поєдинки національної збірної України.

"Я отримав дві травми в одній грі, але, на щастя, вони несерйозні. Сподіваюся вже наступного тижня повернутися до тренувань із командою і готуватися до наступних матчів. Шкода, що травма трапилася в такий момент – дуже хотів допомогти збірній у жовтневих іграх", – сказав Зінченко.

Футболіст також висловив підтримку партнерам по національній команді.

Нагадаємо, збірна України 10 та 13 жовтня проведе два матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 – виїзний поєдинок проти Ісландії та домашній проти Азербайджану.

Раніше Зінченко заявив, що сподівається на позитивний результат у матчі проти Ісландії.

