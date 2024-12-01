Барселона стежить за нападником Айнтрахта
ФК Айнтрахт
Нападник франкфуртського Айнтрахта Омар Мармуш зацікавив Барселону.
Про це повідомляє Tipsbladet.
Нещодавно скаути каталонці відвідали матч Ліги Європи між Айнтрахтом та Мідтьюлландом, щоб побачити його гру.
В Барселоні бачать універсального гравця, який може зіграти на 3 позиціях в атаці. Також іспанський клуб бачать у ньому довгострокове рішення для покращення своєї атаки після Роберта Левандовського.
На рахунку Маршуша 15 голів та 11 асистів у 18 матчах.
Раніше повідомлялося, що нападника хоче підписати Манчестер Сіті, який бачить у ньому заміну для Ерлінга Голанда.