Манчестер Сіті підшукав заміну Голанду в Бундеслізі

Нападник франкфуртського Айнтрахта Омар Мармуш зацікавив Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Манкуніанці бачать у 25-річному футболісті заміну для норвезького форварда Ерлінга Голанда, який хоче покинути команду Жузепа Гвардіоли й продовжити кар’єру в одному з грандів іспанського футболу – Барселоні або мадридському Реалі.

На рахунку Маршуша 12 голів та 9 асистів у 14 матчах. Наразі очолює бомбардирську гонку Бундесліги, а також є лідером за кількістю гольових дій у п'ятірці найкращих чемпіонатів на старті сезону-2024/25.

Напередодні форварда визнали найкращим гравцем місяця у чемпіонаті Німеччини.

Голанд виступає за Манчестер Сіті з літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 14 голів у 14 матчах в усіх турнірах.