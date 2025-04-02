Барселоні рекомендували підписати зірку Баварії

Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Томас Мюллер влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Талановитий гравець не збирається продовжувати контракт з мюнхенською Баварією, тому його кандидатуру почали розглядати кілька клубів. Зокрема, його порекомендували спортивному директору Барселони Деко.

Мюллер також добре знайомий з головним тренером Барси Гансом-Дітером Фліком, під керівництвом якого він виступав у Баварії.

Контракт Мюллера з Баварією завершується наприкінці поточного сезону, нової угоди клуб пропонувати не планує. У Томаса є варіант продовження кар’єри в МЛС, проте він також отримав пропозицію стати експертом на телебаченні.

Мюллер виступає за Баварію протягом всієї своїй професійної кар’єри – з 2009 року. Двічі (в 2013 і 2020 роках) вигравав із командою Лігу чемпіонів. У поточному сезоні на рахунку німця 5 голів і 5 асистів у 35 матчах у всіх турнірах.