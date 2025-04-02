Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселоні рекомендували підписати зірку Баварії

Олександр Булава — 2 квітня 2025, 19:29
Барселоні рекомендували підписати зірку Баварії
Getty Images

Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Томас Мюллер влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Талановитий гравець не збирається продовжувати контракт з мюнхенською Баварією, тому його кандидатуру почали розглядати кілька клубів. Зокрема, його порекомендували спортивному директору Барселони Деко.

Мюллер також добре знайомий з головним тренером Барси Гансом-Дітером Фліком, під керівництвом якого він виступав у Баварії.

Контракт Мюллера з Баварією завершується наприкінці поточного сезону, нової угоди клуб пропонувати не планує. У Томаса є варіант продовження кар’єри в МЛС, проте він також отримав пропозицію стати експертом на телебаченні.

Мюллер виступає за Баварію протягом всієї своїй професійної кар’єри – з 2009 року. Двічі (в 2013 і 2020 роках) вигравав із командою Лігу чемпіонів. У поточному сезоні на рахунку німця 5 голів і 5 асистів у 35 матчах у всіх турнірах.

Баварія Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Томас Мюллер

Томас Мюллер

Зірка Баварії може завершити кар’єру наприкінці сезону
Об'єднання з іншими зірками: легенда Баварії отримав пропозиції з МЛС
Рекордсмен Баварії залишить клуб влітку: сторони не домовилися щодо продовження контракту
Кімміх: Я міг піти шляхом Алаби та Кроса, але обрав шлях Мюллера та Лама
Директор Баварії прокоментував переговори з Кімміхом та Мюллером щодо контрактів

Останні новини