Барселоні рекомендували підписати зірку Баварії
Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Томас Мюллер влітку може змінити клуб.
Про це повідомляє El Gol Digital.
Талановитий гравець не збирається продовжувати контракт з мюнхенською Баварією, тому його кандидатуру почали розглядати кілька клубів. Зокрема, його порекомендували спортивному директору Барселони Деко.
Мюллер також добре знайомий з головним тренером Барси Гансом-Дітером Фліком, під керівництвом якого він виступав у Баварії.
Контракт Мюллера з Баварією завершується наприкінці поточного сезону, нової угоди клуб пропонувати не планує. У Томаса є варіант продовження кар’єри в МЛС, проте він також отримав пропозицію стати експертом на телебаченні.
Мюллер виступає за Баварію протягом всієї своїй професійної кар’єри – з 2009 року. Двічі (в 2013 і 2020 роках) вигравав із командою Лігу чемпіонів. У поточному сезоні на рахунку німця 5 голів і 5 асистів у 35 матчах у всіх турнірах.