Барселона виставить свого лідера на трансфер, якщо він не продовжить контракт

Каталонська Барселона готова виставити на трансфер нідерландського півзахисника Френкі де Йонга, якщо він не погодиться продовжити контракт із клубом.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначається, що керівництво вже неодноразово намагалося поспілкуватися щодо пролонгації угоди, проте футболіст відмовлявся від пропозицій.

Нинішній контракт нідерландця з Барселоною закінчується у 2026 році, тому крайнім терміном називається літо 2025-го. Якщо до того моменту контракт не буде продовженим, то де Йонг буде виставлений на трансфер, щоб клуб міг заробити на ньому бодай щось.

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 де Йонг був дуже травматичним. Він пропустив 148 днів через пошкодження, отримавши 4 травми, через які він також не зміг взяти участь у Євро-2024 за збірну Нідерландів.

Напередодні наставник Барселони Ганс-Діттер Флік заявив, що Френкі найближчим часом повернеться на поле.