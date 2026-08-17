Легендарний ексгравець Барселони повернувся до команди у ролі асистента головного тренера
Легендарний експівзахисник Барселони Серхіо Бускетс почав працювати асистентом головного тренера резервної команди свого колишнього клубу
Про це повідомляє пресслужба "блаугранас".
Колишній гравець допомагатиме чинному наставнику Барселони Атлетік – Жуліано Беллетті. Терміни контракту та фінансові деталі в офіційній заяві не розголошуються. Як зазначається, паралельно з виконанням цих обов'язків Бускетс продовжить проходити тренерські курси.
Нагадаємо, що 38-річний ексфутболіст провів у футболці Барселони близько 22 років своєї кар'єри. За цей час хавбек відіграв за першу команду "синьо-гранатових" 722 матчі, у яких відзначився 18 голами та 46 асистами.
У складі каталонців Бускетс став 9-разовим чемпіоном Іспанії, 3 рази тріумфував у Лізі чемпіонів, 7 разів піднімав над головою Кубок та Суперкубок Іспанії та виграв 3 Суперкубки УЄФА.
Хавбек покинув Барселону влітку 2023 року та перейшов до Інтер-Маямі, а у вересні минулого року іспанець повісив бутси на цвях.