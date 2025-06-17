У Вільямса залишилося два варіанти продовження кар'єри

Два європейські клуби продовжують боротьбу за лівого вінгера Атлетика та збірної Іспанії Ніко Вільямса.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Найбільш ймовірним напрямком продовження кар'єри для 22-річного гравця є Барселона та Баварія. Клуби Англійської Прем'єр-ліги, зокрема Челсі та Арсенал, охололи у бажанні підписати футболіста.

Сума викупу у контракті Вільямса складає 60 млн євро, проте складність цього переходу створює особисті умови з гравцем ганського походження.

Атлетик уже запропонував своєму лідеру новий контракт зі значним збільшенням заробітної плати, що ускладнює можливий перехід в іншу команду.

Барселона наполегливо намагається оформити трансфер гравця після невдачі з переходом Луїса Діаса з Ліверпуля. Проблемою для каталонців є фінансове становище клубу, що ускладнює реєстрацію нових гравців.

Баварія вже зробила пропозицію Вільямсу та готова її покращити. Чинний чемпіон Бундесліги націлився на вінгера Атлетика після того, як головна трансферна ціль клубу Флоріан Вірц обрав Ліверпуль.

Окрім того, мюнхенці розглядають на лівий фланг атаки Бредлі Баркола (ПСЖ), Рафаеля Леао (Мілан), Каору Мітому (Брайтон). Раніше Баварію покинув лівий вінгер Лерой Сане, який приєднався до Галатасарая.

У минулому сезоні Вільямс зіграв 29 матчів в Ла Лізі, в яких забив 5 голів і записав на свій рахунок 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 70 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що уболівальники Барселони знаючи про фінансові проблеми клубу вирішили серйозно допомогти своїй команді донатами у Тіктоці. Цей флешмоб підхопило багато фанів, через що клуб тепер активно отримає по декілька доларів від кожного вірного шанувальника.