Барселона збирає гроші на трансфер зіркового футболіста через донати фанатів у Тіктоці

Коли у клуба важкі часи, а команда потребує підсилення – у хід йдуть вірні футбольні фанати, які готові зроби усе заради результату.

Напередодні стало відомо, що Барселона вкрай серйозно зацікавлена у трансфері вінгера Атлетіка Більбао Ніко Вільямса, але 60 млн євро боляче б'є по гаманцю "синьо-гранатових".

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Знаючи про фінансові проблеми, вболівальники вирішили серйозно допомогти своїй команді донатами у Тіктоці. Цей флешмоб підхопило багато фанів, через що клуб тепер активно отримає по декілька доларів від кожного вірного шанувальника.

Нагадаємо, Вільямс вже провів переговори з директором "блаугранас" Деку, на яких висловив свою схильність до трансферу.

Заради переходу Ніко навіть готовий знизити свої запити по зарплаті, погодившись на 12 мільйонів євро на рік.

Раніше повідомлялося, що Барселона виставила на трансфер одразу декількох футболістів.