Вболіває з дитинства: вінгер Ліверпуля хоче перейти в Барселону

Луїс Діас хоче змінити клубну прописку.

Про це пише Mundo Deportivо.

За інформацією видання, колумбійський нападник Ліверпуля може перейти в Барселону. Зазначається, що Діас з дитинства вболіває за каталонський клуб, тож такий трансфер – мрія Луїса.

Ймовірно, на перехід Діаса може повпливати підписання Ліверпулем Флоріана Вірца.Також джерело видання стверджують, що колумбієць відчуває брак довіри з боку Ліверпуля.

У сезоні-2024/25 Луїс Діас зіграв 50 матчів у складі чемпіонів Англії, відзначившись 17 голами та 8 асистами.

Раніше повідомлялося, що Діас став головною трансферною ціллю саудівського Аль-Насра.