Барселона визначилася із заміною Вільямсу, який продовжив контракт з Атлетиком

Барселона перемкнула свою увагу на колумбійського вігера Ліверпуля Луїса Діаса.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, незабаром клуб відновить перемовини щодо цього трансферу, який повинен стати альтернативою переходу Ніко Вльямса, який несподівано вирішив продовжити контракт з Атлетиком.

🚨 Barcelona are planning new approach for Luis Diaz in the next days/weeks after Nico deal off.



Liverpool already closed doors to both Barça and FC Bayern in the recent weeks; not an easy one.



Marcus Rashford also remains still keen on Barça move.



🎥 https://t.co/VIlzdLPEn8 pic.twitter.com/hxJsJiQTYl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2025

За Діаса Ліверпуль хоче отримати щонайменше 80 млн євро, водночас Барселона готова витратити тільки 60-70 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку Діаса 17 голів і 8 асистів у 50 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Контракт вінгера діє до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що сам гравець не проти перебратися в Барселону.