Барселона визначилася із заміною Вільямсу, який продовжив контракт з Атлетиком
Лукас Діас
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Барселона перемкнула свою увагу на колумбійського вігера Ліверпуля Луїса Діаса.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, незабаром клуб відновить перемовини щодо цього трансферу, який повинен стати альтернативою переходу Ніко Вльямса, який несподівано вирішив продовжити контракт з Атлетиком.
За Діаса Ліверпуль хоче отримати щонайменше 80 млн євро, водночас Барселона готова витратити тільки 60-70 млн євро.
У поточному сезоні на рахунку Діаса 17 голів і 8 асистів у 50 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Контракт вінгера діє до літа 2027 року.
Раніше повідомлялося, що сам гравець не проти перебратися в Барселону.