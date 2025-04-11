Барселона хоче продовжити контракт з основним претендентом на Золотий м'яч-2025

Барселона має намір підписати новий контракт із бразильським вінгером та капітаном команди Рафіньєю.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Гравцем, контракт якого розрахований до 2027 року, вже цікавляться гранди європейського футболу. Зокрема, бразильця хоче підписати Манчестер Сіті, який незадоволений атакувальною лінією своєї команди.

Зауважимо, що після вильоту Ліверпуля з Мохамедом Салахом з Ліги чемпіонів Рафінья став головним претендентом на завоювання наступного Золотого м'яча.

За прогнозом видання GOAL бразильський вінгер наразі випереджає лідера Реала Кіліана Мбаппе та свого одноклубника Ламіна Ямала в боротьбі за престижну індивідуальну нагороду.

Рафінья проводить найрезультативніший сезон у своїй кар'єрі. Наразі на його рахунку 28 голи та 22 асисти у 45 матчах. Напередодні капітан Барселони повторив рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.