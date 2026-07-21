Став лише п'ятим вибором тренера: Барселона готова виставити на трансфер центрбека – ЗМІ

Каталонська Барселона готова виставити на трансфер свого центрального захисника Рональда Араухо.

Про це повідомляє AS.

Як зазначається, тренерський штаб "блаугранас" після підвищення конкуренції в колективі не бачить Араухо основним центрбеком на наступний сезон.

Такий висновок був зроблений після перемоги іспанців Пау Кубарсі та Еріка Гарсії на чемпіонаті світу-2026 та продовження контракту з Андреасом Крістенсеном. Також головний тренер "синьо-гранатових" Гансі Флік відзначає розвиток гри Жерера Мартіна на позиції лівого центрального захисника.

Таким чином, Араухо лишився в планах аж п'ятим центрбеком на наступну кампанію.

Як відомо, уругвайський захисник не відіграв жодної хвилини на цьогорічній світовій першості через травму, від якої й досі одужує.

Фінальний вердикт Араухо зробить, коли повернеться до розташування команди під час літніх зборів.

Сам гравець збирається боротися за місце в стартовому складі й клуб не хоче штучно прискорювати його трансфер, утім, в разі браку ігрового часу, захисник може задуматись над тим, щоб покинути колектив.

Аналогічна ситуація трапилася перед підписанням його попереднього контракту з каталонцями.

Зазначимо, що в сезоні-25/26 Араухо провів на клубному рівні 38 поєдинків, у яких забив 4 голи. Контракт уругвайця з "синьо-гранатовими" чинний до літа 2031 року (за даними Transfermarkt).

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про договір щодо переходу лівого вінгера Джессі Бісіву з бельгійського Брюгге до Барселони.