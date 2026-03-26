Воротар Барселони зізнався, що вчився у Трубіна

Основний голкіпер Барселони Жоан Гарсія зізнався, що український воротар Бенфіки Анатолій Трубін – один із тих, з кого він бере приклад.

"Я люблю футбол і намагаюся брати найкраще від кожного. Я багато чому навчився у таких воротарів, як Тер Штеген, Трубін і Щенсний. Це правда, у мене не було конкретного кумира, але я вчився у всіх них", – заявив іспанець.

Нагадаємо, влітку минулого року Гарсія перейшов у Барселону з Еспаньола за 25 мільйонів євро. У поточному сезоні взяв участь у 36 матчах у всіх турнірах, у яких пропустив 35 голів і 15 разів зберіг ворота недоторканими.

Минулого тижня Гарсії вдалося уникнути травми в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла.