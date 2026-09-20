Барселона укладе довгострокову угоду з талановитим півзахисником

19-річний центральний півзахисник Марка Берналь узгодив з Барселоною продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хавбек погодився підписати нову довгострокову угоду, яка буде розрахована до червня 2031 року.

Агенти Берналя та спортивний директор клубу Деку остаточно узгодили всі деталі контракту. Офіційне підписання відбудеться вже наступного тижня, після чого 19-річний іспанський хавбек отримає заслужене підвищення зарплати.

Берналь є вихованцем каталонців, він перебуває у структурі клубу з 2014 року. У поточному сезоні в його активі 2 результативні передачі у 8 матчах.

Раніше повідомлялося, що Барселона вже розпочала перемовини щодо нового контракту з Рафіньєю.