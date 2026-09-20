Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Барселона укладе довгострокову угоду з талановитим півзахисником

Олександр Булава — 20 вересня 2026, 11:43
Барселона укладе довгострокову угоду з талановитим півзахисником
Марк Берналь
Барселона

19-річний центральний півзахисник Марка Берналь узгодив з Барселоною продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хавбек погодився підписати нову довгострокову угоду, яка буде розрахована до червня 2031 року.

Агенти Берналя та спортивний директор клубу Деку остаточно узгодили всі деталі контракту. Офіційне підписання відбудеться вже наступного тижня, після чого 19-річний іспанський хавбек отримає заслужене підвищення зарплати.

Берналь є вихованцем каталонців, він перебуває у структурі клубу з 2014 року. У поточному сезоні в його активі 2 результативні передачі у 8 матчах.

Раніше повідомлялося, що Барселона вже розпочала перемовини щодо нового контракту з Рафіньєю.

Барселона Марк Берналь

Марк Берналь

Барселона втратила гравця перед матчем з Атлетико у Лізі чемпіонів
Малі бешкетники: юні зірки Барселони борються за увагу відомої актриси фільмів для дорослих
Щенсний запропонував юній зірці Барселони покурити з ним сигару під час чемпіонського параду
Українець потрапив у список найбільших молодих талантів світового футболу
Клаузула 500 мільйонів євро: Барселона продовжила контракт з молодим талантом

Останні новини