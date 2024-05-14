Барселона перемогла Реал Сосьєдад та обійшла Жирону в Ла Лізі

Барселона перемогла Реал Сосьєдад в матчі 35 туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Рахунок в матчі відкрив Ламін Ямал на 40 хвилині. А на 90+3 Рафінья зняв питання щодо переможця матчу, реалізувавши пенальті.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

35 тур, 14 травня

Барселона — Реал Сосьєдад 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Ямал, 2:0 - 90+3 Рафінья.

Перемога дозволила підопічним Хаві піднятися на 2 місце, обійшовши Жирону на 1 заліковий пункт. Напередодні команда Мічела Санчеса, попри гольові передачі Артема Довбика та Віктора Циганкова, не змогла перемогти Алавес.

Зі свого боку Реал Сосьєдад посідає 7 позицію, відстаючи від Бетіса на 1 очко.

В інших матчах туру Реал Мадрид Андрія Луніна знищив Гранаду, а Атлетік відігрався з 0:2 у матчі з Осасуною.