Форвард Манчестер Сіті потрапив у сферу інтересів Барселони

Барселона проявляє інтерес до нападника англійського Манчестер Сіті та збірної Єгипту Омара Мармуша.

Про це повідомляє Sport.es

Каталонці влітку планують підписати нового форварда, який повинен стати заміною зірковому польському ветерану Роберту Левандовському. Пріоритетним варіантом для клубу є аргентинець Хуліан Альварес із Атлетико Мадрид.

В ролі альтернативи Альваресу розглядається саме Мармуш. Він виступає за Манчестер Сіті з січня 2025 року, коли перейшов із Айнтрахта. Контракт 27-річного єгиптянина з англійським клубом діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 65 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Мармуша 4 голи та 2 асисти в 24 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.