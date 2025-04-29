Флік може завершити тренерську кар’єру в Барселоні

Барселона може стати останнім клубом в тренерській кар’єрі нинішнього наставника каталонців Ганса-Дітера Фліка.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За їхньою інформацією, 60-річний німецький фахівець погодився продовжити контракт із клубом до літа 2027 року. Сторонам залишається узгодити останні деталі. Очікується, що офіційно про продовження контракту буде оголошено після завершення сезону.

Існує доволі висока ймовірність того, що Барселона стане останнім клубом у тренерській кар’єрі Фліка. Сам німець неодноразово заявляв, що його тренерська кар’єра не буде надто довгою, він не планує працювати ще багато років.

Флік очолює Барселону з літа 2024 року. Нинішній контракт німецького фахівця розрахований до літа 2026 року. У суботу, 26 квітня, він привів Барселону до перемоги в Кубку Іспанії.