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Барселона має найбільші шанси на трансфер лідера Атлетика

Олександр Булава — 16 червня 2025, 20:17
Барселона має найбільші шанси на трансфер лідера Атлетика
Getty Images

Барселона лідирує у боротьбі за трансфер атакувального півзахисника Атлетика Більбао Ніко Вільямса.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Впродовж останньої доби відбулися переговори між клубом та гравцем. Наразі каталонці випереджають Баварію, Арсенал та Челсі.

Президент "блаугранас" Жоан Лапорта зараз оцінює, чи зможе клуб оформити реєстрацію 22-річного іспанця. У переході також особисто зацікавлений головний тренер Гансі Флік.

Зазначається, що Баварію повідомили про ситуацію з гравцем. Тому наразі мюнхенці очікують, чи зможе Барселона завершити перехід.

У минулому сезоні Вільямс зіграв 29 матчів в Ла Лізі, в яких забив 5 голів і записав на свій рахунок 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 70 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що уболівальники Барселони знаючи про фінансові проблеми клубу вирішили серйозно допомогти своїй команді донатами у Тіктоці. Цей флешмоб підхопило багато фанів, через що клуб тепер активно отримає по декілька доларів від кожного вірного шанувальника.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Футбольні трансфери Ніко Вільямс

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