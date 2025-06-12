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Баварія продовжує працювати над трансфером вінгера Атлетика Більбао

Андрій Мошкун — 12 червня 2025, 20:59
Баварія продовжує працювати над трансфером вінгера Атлетика Більбао
Ніко Вільямс
Getty Images

Мюнхенська Баварія спробує підписати вінгера Атлетика Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямса.

Про це пише Фабріціо Романо.

Наразі переговори тривають. Серед проблемних моментів – вимоги гравця щодо високої зарплати.

Представники німецького клубу та гравця двічі зустрічалися протягом останнього місяця. Окрім Баварії, на Ніко Вільямса також претендує лондонський Арсенал.

Атлетик також готовий запропонувати молодому таланту новий контракт, якщо Ніко вирішить залишитися в клубі з Більбао.

У поточному сезоні Вільямс зіграв 29 матчів в Ла Ліза,в яких забив 5 голів і записав на свій рахунок 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче придбати Бредлі Барколя з ПСЖ.

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