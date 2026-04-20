16-річний українець близький до продовження контракту з Барселоною

Український форвард Барселони U-16 Артем Рибак отримає новий контракт з каталонським клубом.

Про це повідомляє Sport.es.

Сторони перебувають на фінальній стадії узгодження нової угоди. Сам гравець не розглядає іншого варіанту, окрім як і надалі залишатися у складі Барселони.

У клубі розраховують на гравця та вважають його частиною довгострокового проєкту.

У складі Барселони U-16 Рибак у цьому сезоні провів 20 офіційних матчів. Він завжди виходив у стартовому складі та забив сім голів.

Нагадаємо, що уродженець Чернівців Артем Рибак з літа 2022 року перебуває в системі Барселони. Технічний вінгер неодноразово забивав вирішальні м'ячі.

Зокрема його гол допоміг каталонцям здобути перемогу у фіналі міжнародного турніру Mediterranean International Cup.

Раніше м'яч Артема приніс "синьо-гранатовим" перемогу в клубному чемпіонаті світу U-18 у 2025 році. А у січні 2026 року дубль українця допоміг Барселоні виграти Міжнародний кубок Alkass.