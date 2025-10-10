Ми виступаємо за мир, – Лапорта сподівається помирити Барселону з УЄФА, не виходячи з проєкту Суперліги

Президент Барселони Жоан Лапорта заявив про плани клубу відновити зв'язки з УЄФА та знову приєднатися до Європейської федерації футбольних клубів (EFC).

Слова 63-річного іспанця наводить ESPN.

Відносини між УЄФА та Барселоною зіпсувалися у 2021 році, коли каталонський колектив став одним із 12 членів-засновників Суперліги. "Синьо-гранатові" також залишили EFС, відому до цього тижня як Європейська клубна асоціація (ECA).

Після відвідування заходу EFC у Римі в середу, 8 жовтня, Лапорта сказав, що Барселона хоче покращити стосунки з обома організаціями. Але при цьому іспанці не хочуть виходити із проєкту Суперліги, вони хочуть знайти спосіб рухатися вперед, який буде вигідним для всіх сторін.

"Ми прагнемо будувати мости між Суперлігою та УЄФА. Позиція Барселони чітка. Ті, кого це стосується, і ті, хто стурбований, вже знають про це. Ми виступаємо за мир, тому що для клубів Суперліги є шлях до повернення до УЄФА. Ми відчуваємо велику близькість до УЄФА та EFC. Важливо, що ми там і що ми впроваджуємо все, що можна покращити, як в УЄФА, так і в EFC", – сказав Лапорта.

Нагадаємо, що УЄФА дозволила Ла Лізі провести матч чемпіонату між Барселоною та Вільярреалом у США. Це рішення не підтримав хавбек каталонців Френкі Де Йонг.