Леванте зазнав поразки від Барселони, Сельта Віго та Малага розписали мирову в 5-му турі Ла Ліги

У неділю, 13 вересня, відбулася низка матчів 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

Розпочала ігровий день нічия між Сельтою Віго та Малагою. Спочатку господарі мали перевагу завдяки забитому голу Хутгли на 41-й хвилині, проте вже наприкінці гри Ніньйо врятував свою команду від поразки, відновивши паритет.

Для 22-річного нападника це був перший гол у цьому сезоні. Старт кампанії він пропустив через ушкодження.

Леванте у домашньому для себе поєдинку поступився каталонській Барселоні. Команда Ганса-Дітера Фліка почала домінувати на полі вже з перших хвилин, що конвертувалися у два забиті м'ячі протягом першого тайму. Двома асистами від Рафіньї зуміли скористатися Еспарт і Ямал.

Вже на початку другої половини гри Ямал оформив дубль, реалізувавши пенальті. І вже за такого гарного для себе рахунку "блаугранас" почали втрачати пильність під кінець гри, й "жаби" двічі розписали у воротах Гарсії, проте врятуватися від поразки таки не змогли.

Натомість під завісу зустрічі Адеємі відзначився своїм третім м'ячем у складі "синьо-гранатових".

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

5-й тур, 13 вересня

Сельта Віго – Малага 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Хутгла, 1:1 – 83 Ніньйо.

Леванте – Барселона 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 5 Еспарт, 0:2 – 19 Ламін Ямал, 0:3 – 48 Ламін Ямаль (пенальті), 1:3 – 79 Ромеро, 2:3 – 88 Бруге, 2:4 – 90+3 Адеємі.

Також о 19:30 за київським часом розпочнеться поєдинок Хетафе – Депортиво, а о 22:00 відбудеться зустріч Реал Сосьєдад – Атлетико Мадрид.

Нагадаємо, що в попередніх матчах 5-го туру Еспаньйол розібрався з Осасуною, а Реал розгромив Райо Вальєкано.