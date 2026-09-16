Атлетико Мадрид розгромив Осасуну, гол Сьєрри приніс Севільї перемогу над Депортиво в 6 турі Ла Ліги

У середу, 16 вересня, низкою матчів продовжилась програма 6-го туру іспанської Ла Ліги.

Ігровий день розпочався з розгромної перемоги мадридського Атлетико над Осасуною. Відкрив рахунок новачок "матрацників" Джонатан Девід, для якого це вже був другий забитий м'яч у складі нової команди. А вже у другому таймі матч остаточно закрили Лі Кан Ін, Ле Норман та Баена.

Водночас Севілья зуміла переграти Депортиво завдяки голу Сьєрри на 52-й хвилині. Вже через 7 хвилин господарі залишилися в меншості після вилучення Анхеліно.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

6-й тур, 16 вересня

Атлетико Мадрид – Осасуна 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Девід, 2:0 – 54 Лі Кан Ін, 3:0 – 63 Ле Норман, 4:0 – 82 Баена.

Депортиво – Севілья 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 52 Сьєрра.

Вилучення: Анхеліно 59 (Депортиво).

Також о 22:30 за київським часом розпочнуться поєдинки Барселона – Расінг та Леванте – Атлетик Більбао.

Нагадаємо, що на старті сезону Алавес програв Валенсії, Реал ледь не втратив очки в матчі проти Ельче.