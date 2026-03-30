Барселона узгодила продовження контакту з Фліком

Барселона близька до продовження контракту з головним тренером Гансом-Дітером Фліком.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Продовження угоди перебуває на завершальній стадії. Контракт буде розрахований до літа 2028 року. Офіційне підписання має відбутися найближчими днями.

Поточний контракт Фліка розрахований до червня наступного року. Німецький фахівець працює з командою з літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що на згоду фахівця вплинуло переобрання Жоана Лапорти на посаду президента каталонського клубу, це була одна з його ключових умов.

Відзначимо, що найближча гра Барселони відбудеться 4 квітня, коли у рамках Ла Ліги гостюватиме на полі Атлетико Мадрид (о 22:00 за київським часом).

Каталонці після 29 турів лідирують у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 73 бали. У поточному сезоні-2025/26 Ямал взяв участь у 40 поєдинках в усіх турнірах, у яких забив 21 м'яча та віддав 16 результативних передач.