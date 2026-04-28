Інтер прагне продовжити контракт із рекордсменом Серії А

Софія Кулай — 28 квітня 2026, 09:43
Федеріко Дімарко
Міланський Інтер хоче пролонгувати співпрацю з 28-річним лівим захисником Федеріко Дімарко.

Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі тривають перемовини. "Нерадзуррі" прагнуть зберегти свого вихованця у команді до 2030 року. Заради цього італійський гранд готовий підвищити зарплату оборонцю збірної Італії.

Портал Transfermarkt повідомляє, що чинний контракт Дімарко з Інтером розрахований до кінця червня 2027-го, а його вартість оцінюють у 50 мільйонів євро.

У футболці міланського клубу Федеріко вже провів 232 матчі, у яких відзначився 25 голами та 52 асистами. Нещодавно він став рекордсменом Серії А за кількістю гольових передач. Разом із "нерадзуррі" завоював 8 трофеїв.

У цьому сезоні-2025/26 Дімарко вже взяв участь у 43-х іграх (7 м'ячів та 18 результативних передач). 

Раніше повідомлялося, що лідер Інтера Хакан Чалханоглу ризикує більше не зіграти у поточному сезоні через травму.

Додамо, що команда Крістіана Ківу лідирує у турнірній таблиці Серії А після 34-х турів, маючи у своєму активі 79 балів. "Нерадзуррі" випереджають найближчого переслідувача Наполі вже на 10 очок.

У наступному турі Інтер прийме Парму. Початок зустрічі 3 травня о 21:45 (за київським часом).

