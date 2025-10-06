Пропускаємо забагато, – Баранов оцінив поразку Кудрівки від Кривбаса

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов висловився про поразку команди від Кривбаса в матчі 8-го туру УПЛ.

Емоції фахівця передає пресслужба криворіжців.

"Біля наших воріт були моменти. І в цій перестрілці суперник був майстернішим, ніж ми. Був план на гру першому створити шанс і реалізувати. Він не спрацював. Створили, але не забили. Треба було його реалізовувати. Після цього одразу пропустили, і гра пішла вже за сценарієм Кривбасу. Далі було важко, плюс хлопці дуже багато грали назад.

Команда вже адаптувалась, були гарні матчі, дуже непогано зіграли в перших чотирьох турах. Напевно, нам зараз ментально дещо краще грати при домашніх трибунах. На виїзді ми поки що не можемо взяти жодного очка. Але ми, ще раз кажу, та команда, яка не зачиняється біля своїх воріт, а намагається атакувати. Так, з іншого боку пропускаємо дуже багато. Але ми отримуємо досвід", – розповів Баранов.

Кривбас завдяки перемозі набрав 16 балів та піднявся на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, обійшовши Полісся. Кудрівка з 10 очками перебуває на 11-й сходинці.

Відео голів та огляд матчу Кривбас – Кудрівка доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер криворіжців Патрік ван Леувен.