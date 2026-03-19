Баптістелла: Це мій перший гол як професіонала

18-річний бразильський півзахисник Металіста 1925 Кауан Баптістелла оцінив перемогу над Полтавою (2:0) у чемпіонаті України, де він відзначився своїм дебютним голом у професійному футболі.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Насамперед дякую Богу за цей матч і за цей гол. Я дуже щасливий і вдячний за цей момент, який зараз проживаю. Це мій перший гол як професіонала, і я хочу більшого. Я був дуже щасливий уже від того, що вийшов у стартовому складі. І кожного разу, коли отримую такий шанс, відчуваю радість. Для мене це найважливіше. Цей момент залишиться зі мною на все життя, тому що це мій перший гол як професіонала і за цей клуб. Це дуже особливий день. Думаю, мій батько бачив цей гол з трибун, і для мене це дуже важливо. Я справді щасливий", – розповів Баптістелла.

Зазначимо, що 18-річний Кауан у лютому став гравцем харкіського клубу, підписавши 4-річний контракт.

Баптістелла народився в італійському місті Беневенто. Його батько – відомий футзаліст Клейтон Баптістелла, який грав за збірну Італії та вигравав Кубок Італії у 2009 році.

Кауан розпочав займатися футболом у Сан-Пауло, а згодом грав за Бразіл. У 2022 році атакувальний хавбек потрапив у систему Крузейро.

Останні два сезони грав за команду Крузейро U-20, з якою став чемпіоном Мінейро 2025, чемпіоном Копіньї 2026 та дійшов до півфіналу чемпіонату Бразилії U-20. Кауан забив 12 голів та посів другу сходинку в гонці бомбардирів молодіжної першості.

Металіст 1925 після перемоги над Полтавою набрав 34 бали та перебуває на 5 місці в турнірній таблиці чемпіонату.