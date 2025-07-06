Чудовий тренер, – Бандейра оцінив початок роботи ван Леувена у Кривбасі
Півзахисник Кривбаса Рафаель Бандейра висловився про перші тижні роботи під керівництвом Патріка ван Леувена, який нещодавно очолив клуб.
Слова португальця наводить пресслужба криворіжців.
"Ван Леувен – дуже хороший тренер. Він хоче, щоб ми ставали сильнішими кожен день. Тож завзято працюємо, виконуючи усі його настанови.
Новий тренер робить акцент на інтенсивному футболі, пресингу, результативній грі нападу. Він допоможе нам стати сильнішими", – розповів Бандейра.
Також футболіст коротко оцінив свої фізичні кондиції після виходу з відпустки.
"Фізично я почуваюсь досить добре. Вся команда працює на повну, не дивлячись на навантаження. Вже у неділю – другий спаринг, тож маємо бути готовими до протистояння", – резюмував Рафаель.
Нагадаємо, нідерландець очолив Кривбас на початку червня. На цій посаді тренер замінив Юрія Вернидуба, який наразі залишається без клубу.
Раніше Кривбас оголосив про оренду воротаря львівських Карпат.