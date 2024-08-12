Бабенко: Якщо вже виграли Шахтар, то треба перемагати далі
Півзахисник житомирського Полісся Руслан Бабенко вважає, що після перемоги над Шахтарем у другому турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 команда має перемагати й надалі.
Його слова передає пресслужба "вовків".
"Так, виграли. Молодці. Але, я вважаю, що нам ще є багато над чим працювати, команда тільки будується. Сьогодні ми пораділи, а завтра вже треба налаштовуватися на нову гру. Енергії віддали багато, на полі ми були командою, з кожним тренуванням краще відчуваємо одне одного і це дає нам впевненості.
Але все бачили, що багато хто з нас спіймали судоми, тренер сказав, що треба зробити нові тренування, щоб ми почувалися краще. Всі емоції віддали у грі. Якщо вже виграли Шахтар, то треба перемагати далі, але хочеться не розмовляти, а показувати на практиці свою роботу для вболівальників", — підсумував футболіст.
Зазначимо, що Шахтар не здобув жодної перемоги у трьох офіційних матчах проти Полісся. Ба більше, "гірникам" не вдалося забити жодного голу. В листопаді минулого року команди розписали нульову нічию, а в останньому турі попереднього сезону житомирці перемогли "гірників" з рахунком 2:0. Нагадаємо, після матчу Полісся — Шахтар між гравцями команди розпочалася масова бійка.