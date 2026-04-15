Визначено суддівську бригаду на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій АЗ – Шахтар

Другий поєдинок чвертьфіналу Ліги конференцій-2025/26 між нідерландським АЗ Алкмар і донецьким Шахтарем обслужить німецька бригада суддів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним рефері в полі буде Свен Яблонскі. Його асистенти стануть Едуард Байтінгер і Лассе Кословскі.

Четвертим арбітром призначили Харма Осмерса. За ВАР відповідатимуть Беньямін Бранд і Роберт Шредер.

Зазначимо, що гра відбудеться 16 квітня в Алкмарі. Вона розпочнеться о 19.45 за київським часом.

У першому матчі "гірники" перемогли з рахунком 3:0. Тоді голом відзначився Педріньйо, а дубль у свій актив записав Аліссон.