Впевнені у власних силах: Аліссон – про матч-відповідь з АЗ

Вінгер донецького Шахтаря Аліссон оцінив готовність команди до матчу-відповіді з АЗ у 1/4 фіналу Ліги конференцій.

Про це гравець розповів на пресконференції.

"Нас очікує надзвичайно складне протистояння, попри здобуту комфортну перевагу в першій грі. Ми розраховуємо на те, аби закріпити успіх попередньої гри і примножити його у завтрашньому матчі. Наша мета – підходити до кожного матчу з бажанням здобути максимальний результат. Попри цю перевагу, не будемо відштовхуватися від рахунку. Натомість будемо намагатися грати у наш футбол. Після гри з ЛНЗ почуваюсь дуже добре, впевненим у власних силах і командної готовності, а також з приводу того, що ми здатні показати той малюнок гри, який воліє бачити наш головний тренер завтра на футбольному полі", – сказав гравець.

Також гравець відповів на запитання, чи тисне на команду результат першої зустрічі.

"Ми не відчуваємо жодного тиску. Ми готові повторити результат першого поєдинку. З великою повагою ставимось до суперника та переконані у надзвичайній складності поєдинку. Я б не сказав, що у нас присутній страх, ми впевнені у власних силах і переконані у наявності шансів. Авжеж, той урок з Лехом був дуже цінним для нас, ми повинні зробити з нього висновки", – заявив Аліссон.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Переможець цієї пари зіграє проти Крістал Пелес або Фіорентини. В першому їхньому протистоянні англійці виграли з рахунком 3:0.

