АЗ – Шахтар. Де та коли дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій

Олег Дідух — 15 квітня 2026, 17:28
У четвер, 16 квітня, на стадіоні АФАС у Алкмарі відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій, у якому місцевий АЗ прийме донецький Шахтар.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 19:45 за київським часом.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом цієї зустрічі нідерландців. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2,00. Нічия – 3,60. Виграш гостей – 3,80.

За підсумками двоматчевої дуелі аналітики не сумніваються в успіху підопічних Арда Турана. Коефіцієнт на вихід до півфіналу "гірників" становить 1,07, а АЗ – 8,50.

Нагадаємо, перший матч підопічні Арди Турана виграли з рахунком 3:0.

