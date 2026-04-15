Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

АЗ – Шахтар: букмекери визначили фаворита матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій

Денис Іваненко — 15 квітня 2026, 15:08
АЗ – Шахтар. Коефіцієнти на матч
Getty Images

Букмекери визначилися з котируваннями на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференції, в якому АЗ Алкмар вдома прийматиме донецький Шахтар.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом цієї зустрічі нідерландців. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2,00. Нічия – 3,60. Виграш гостей – 3,80.

За підсумками двоматчевої дуелі аналітики не сумніваються в успіху підопічних Арда Турана. Коефіцієнт на вихід до півфіналу "гірників" становить 1,07, а АЗ – 8,50.

Поєдинок між командами відбудеться 16 квітня на стадіоні "АФАС". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому матчі Шахтар переміг з рахунком 3:0. Тоді голом відзначився Педріньйо, а дубль у свій актив записав Аліссон.


"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Читайте також :
