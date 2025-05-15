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Клуб Бундесліги продовжив контракт із головним тренером

Олексій Мурзак — 15 травня 2025, 19:20
Клуб Бундесліги продовжив контракт із головним тренером
eintracht.de

Айнтрахт продовжив контракт з головним тренером Діно Топпмеллером до літа 2028 року.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Попередній варіант угоди закінчувався наприкінці сезону 2025/26.

"Бути тут і залишатися тут – справа дуже близька моєму серцю. Я неймовірно пишаюся тим, що головний тренер Айнтрахта. Цього сезону ми пройшли дуже хороший шлях розвитку, і наша спільна подорож ще далеко від завершення.

Я з нетерпінням чекаю на майбутнє в Айнтрахті і впевнений, що ми разом відсвяткуємо ще багато приємних успіхів, найближчий з яких – суботній матч із Фрайбургом", – прокоментував подію Топпмеллер.

44-річний фахівець – син відомого наставника Клауса Топпмеллера, який також тренував Айнтрахт (1993/94), а найбільше прославився роботою з Байєром (2001 – 2003).

Наставник прийняв Айнтрахт у липні 2023-го і в першому сезоні посів із ним шосте місце у Бундеслізі, кваліфікувавшись до Ліги Європи. У другому за рангом єврокубку "орли" дійшли до чвертьфіналу, а в чемпіонаті зараз посідають третє місце, за тур до фінішу зберігаючи добрі шанси на потрапляння до Ліги чемпіонів – для цього потрібно не програти на виїзді прямому конкуренту Фрайбургу 17 травня.

Нагадаємо, достроково чемпіонство Бундесліги у поточному сезоні оформила Баварія.

Айнтрахт Франкфурт Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

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