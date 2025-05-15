Клуб Бундесліги продовжив контракт із головним тренером
Айнтрахт продовжив контракт з головним тренером Діно Топпмеллером до літа 2028 року.
Про це повідомила пресслужба німецького клубу.
Попередній варіант угоди закінчувався наприкінці сезону 2025/26.
"Бути тут і залишатися тут – справа дуже близька моєму серцю. Я неймовірно пишаюся тим, що головний тренер Айнтрахта. Цього сезону ми пройшли дуже хороший шлях розвитку, і наша спільна подорож ще далеко від завершення.
Я з нетерпінням чекаю на майбутнє в Айнтрахті і впевнений, що ми разом відсвяткуємо ще багато приємних успіхів, найближчий з яких – суботній матч із Фрайбургом", – прокоментував подію Топпмеллер.
44-річний фахівець – син відомого наставника Клауса Топпмеллера, який також тренував Айнтрахт (1993/94), а найбільше прославився роботою з Байєром (2001 – 2003).
Наставник прийняв Айнтрахт у липні 2023-го і в першому сезоні посів із ним шосте місце у Бундеслізі, кваліфікувавшись до Ліги Європи. У другому за рангом єврокубку "орли" дійшли до чвертьфіналу, а в чемпіонаті зараз посідають третє місце, за тур до фінішу зберігаючи добрі шанси на потрапляння до Ліги чемпіонів – для цього потрібно не програти на виїзді прямому конкуренту Фрайбургу 17 травня.
Нагадаємо, достроково чемпіонство Бундесліги у поточному сезоні оформила Баварія.