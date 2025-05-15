Клуб Бундесліги продовжив контракт із головним тренером

Айнтрахт продовжив контракт з головним тренером Діно Топпмеллером до літа 2028 року.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Попередній варіант угоди закінчувався наприкінці сезону 2025/26.

"Бути тут і залишатися тут – справа дуже близька моєму серцю. Я неймовірно пишаюся тим, що головний тренер Айнтрахта. Цього сезону ми пройшли дуже хороший шлях розвитку, і наша спільна подорож ще далеко від завершення.



Я з нетерпінням чекаю на майбутнє в Айнтрахті і впевнений, що ми разом відсвяткуємо ще багато приємних успіхів, найближчий з яких – суботній матч із Фрайбургом", – прокоментував подію Топпмеллер.