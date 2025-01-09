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Айнтрах вимагає 80 млн євро у Манчестер Сіті за трансфер Мармуша

Олександр Булава — 9 січня 2025, 14:46
Айнтрах вимагає 80 млн євро у Манчестер Сіті за трансфер Мармуша
Getty Images

Керівництво франкфуртського Айнтрахта відреагувало на інформацію про трансфер нападника Омара Мармуша в Манчестер Сіті за 50 млн фунтів.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Німецький клуб вимагає за 25-річного єгипетського форварда щонайменше 80 млн євро. У його контракті не встановлена клаусула, тому клуб не буде розглядати пропозиції, які нижчі від цієї цифри.

Водночас Манчестер Сіті та оточення гравця вважають, що адекватною цифрою буде вартість у 50-60 млн євро. Наразі ніяких переговорів між клубами не ведеться.

На рахунку Маршуша 18 голів та 12 асистів у 24 матчах. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що гравцем, окрім Сіті, цікавляться англійські Ліверпуль та Челсі.

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