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Манчестер Сіті виділить 50 млн фунтів на трансфер форварда Айнтрахта

Олександр Булава — 8 січня 2025, 21:58
Манчестер Сіті виділить 50 млн фунтів на трансфер форварда Айнтрахта
Getty Images

Нападник франкфуртського Айнтрахта Омар Мармуш зацікавив Манчестер Сіті.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, Сіті планує підписати гравця в зимове трансферне вікно та готове запропонувати Айнтрахту 50 млн фунтів.

В англійському клубі вважають, що 25-річний єгипетський форвард зможе швидко адаптуватися до виступів у чемпіонаті Англії завдяки наявності у нього високої швидкості та вміння грати на кількох позиціях.

На рахунку Маршуша 18 голів та 12 асистів у 24 матчах. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавляться англійські Ліверпуль та Челсі.

Манчестер Сіті Омар Мармуш

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