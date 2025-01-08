Манчестер Сіті виділить 50 млн фунтів на трансфер форварда Айнтрахта

Нападник франкфуртського Айнтрахта Омар Мармуш зацікавив Манчестер Сіті.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, Сіті планує підписати гравця в зимове трансферне вікно та готове запропонувати Айнтрахту 50 млн фунтів.

В англійському клубі вважають, що 25-річний єгипетський форвард зможе швидко адаптуватися до виступів у чемпіонаті Англії завдяки наявності у нього високої швидкості та вміння грати на кількох позиціях.

На рахунку Маршуша 18 голів та 12 асистів у 24 матчах. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавляться англійські Ліверпуль та Челсі.