Манчестер Сіті виділить 50 млн фунтів на трансфер форварда Айнтрахта
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Нападник франкфуртського Айнтрахта Омар Мармуш зацікавив Манчестер Сіті.
Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, Сіті планує підписати гравця в зимове трансферне вікно та готове запропонувати Айнтрахту 50 млн фунтів.
В англійському клубі вважають, що 25-річний єгипетський форвард зможе швидко адаптуватися до виступів у чемпіонаті Англії завдяки наявності у нього високої швидкості та вміння грати на кількох позиціях.
На рахунку Маршуша 18 голів та 12 асистів у 24 матчах. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 60 млн євро.
Раніше повідомлялося, що гравцем цікавляться англійські Ліверпуль та Челсі.