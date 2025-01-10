Айнтрахт може підписати форварда Вест Гема на заміну Мармушу

Айнтрахт Франкфурт зацікавлений у підписанні нападника збірної Німеччини та Вест Гема Нікласа Фюллькруга.

Про це повідомляє журналіст Патрік Бергер.

Трансфер 31-річного німця розглядається, як заміна Омару Мармушу, яким близький до переходу в Манчестер Сіті за 80 млн євро.

Айнтрахт хотів підписати форварда ще влітку у Боруссії Дортмунд, однак трансфер нападника оформив Вест Гем за 27 мільйонів євро.

У поточному сезоні Фюллькруг через травму зіграв лише у 10 матчах, в яких відзначився 2 голами та асистом.

Айнтрахт наразі посідає третє місце у турнірній таблиці Бундесліги з 27 очками в активі. Наступний поєдинок команда зіграє 11 січня проти Санкт-Паулі.