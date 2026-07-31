Аякс оголосив про підписання колишнього лідера Боруссії Дортмунд

29-річний німецький півзахисник Юліан Брандт став гравцем Аякса.

Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.

Контракт рорзрахований до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Попереднім клубом гравця була Боруссія Дортмунд, яку він залишив 30 червня поточного року на правах вільного агента.

У сезоні-2025/26 хавбек зіграв за клуб 41 матч, де забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Аякс цікавиться українським нападником Жирони Владиславом Ванатом.