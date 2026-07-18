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Ваната не буде? Аякс придбав форварда за 20 мільйонів

Олег Дідух — 18 липня 2026, 15:54
Ваната не буде? Аякс придбав форварда за 20 мільйонів
Маркос Леонардо
ФК Аякс

Бразильський форвард Аль-Хіляля Маркос Леонардо став гравцем амстердамського Аякса.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Контракт із 23-річним бразильцем розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 20 мільйонів євро.

Два роки тому Маркос Леонардо перейшов у Аль-Хіляль із Бенфіки за 40 мільйонів євро. За два роки у Саудівській Аравії провів 82 матчі в усіх турнірах, відзначившись 48 голами та 5 асистами. Розпочинав свою кар'єру 23-річний бразилець у складі Сантоса.

Раніше повідомлялося про інтерес Аякса до Владислава Ваната. Підписання Маркоса Леонардо може означати відмову від спроб підписати українця.

Аль-Хіляль Аякс Маркос Леонардо

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