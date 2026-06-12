Аквілані став головним тренером Сассуоло

Альберто Аквілані призначений на посаду головного тренера Сассуоло.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

41-річний фахівець підписав контракт до 2028 року, змінивши на цій посаді Фабіо Гроссо. Фінансові деталі не розголошуються.

Свого часу Аквілані вже захищав кольори Сассуоло як футболіст – він виступав за команду у другій половині сезону 2016/17.

У сезоні-2025/26 фахівець очоловав Катандзаро, з яким посів п'яте місце у Серії Б. У фіналі плейоф за вихід до еліти його команда поступилась Монці. Раніше Аквілані також тренував Пізу та Фіорентину.

Нагадаємо, напередодні Сассуоло розірвало контракт із головним тренером команди Фабіо Гроссо. Він очолював клуб із літа 2024 року, зумів повернути його до Серії А та фінішував у цьому сезоні чемпіонату Італії на 11-му місці.