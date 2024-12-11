Ігнатенко вийде у старті Слована на матч проти Атлетико

Український півзахисник Слована Данило Ігнатенко вийде у стартовому складі свого клубу на матч проти мадридського Атлетико в межах 6-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зустріч розпочнеться о 19:45.

Ігнатенко виступає за Слован з літа цього року. Сумарно за клуб із Братислави він провів 18 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі.

Слован програв п'ять попередніх матчів на груповій стадії Ліги чемпіонів та йде на передостанній позиції у загальній турнірній таблиці. В активі Атлетико 9 очок та 16 місце.

Нагадаємо, вчора, 10 грудня, Шахтар розгромно програв Баварії.