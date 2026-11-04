Українського легіонера відсторонили від першої команди Слована через порушення дисципліни

Українського опорного півзахисника братиславського Слована Данила Ігнатенка перевели у дубль через проблеми із дисципліною.

Про це повідомив головний тренер словацької команди Яя Туре, слова котрого передає ŠPORT.sk.

"Що стосується Ігнатенка, то це дисциплінарне рішення. На мою думку, поведінка цього гравця була неприйнятною, а ми маємо бути професіоналами. Вам платять за роботу, а коли вам платять, ви маєте працювати та поважати товаришів по команді, вболівальників і весь футбольний клуб".

Колишній футболіст донецького Металурга та англійського Манчестер Сіті згадав часи, коли його відсторонювали від команди через проблеми із зайвою вагою.

"До речі, якщо ви не маєте правильного підходу в такому середовищі, вам доведеться за це заплатити. Я пам'ятаю ті часи, коли сам грав і припускався лише дрібних помилок. Скажу вам відверто: я мав зайву вагу. Це не стосується Ігнатенка, це лише мій особистий досвід того періоду. Я мав надлишкову вагу у два кілограми, і на три місяці мене відсунули на другий план".

Утім, івуарійський фахівець наголосив на необхідності дотримування професійної субординації з боку гравців.

"Я не грав три місяці, не брав участі в Лізі чемпіонів і взагалі був поза складом команди. Однак, на мою думку, футболіст повинен завжди подавати приклад, коли виходить на поле або на тренування. Тренери там для того, щоб вирішувати, хто гратиме, а хто ні. Але коли ви на лаві запасних і мусите розім'ятися, підготуватися або загалом якось поводитися, ви завжди маєте бути прикладом для всіх, хто на вас дивиться, і за це вам платять".

Також Яя Туре заявив, що коли гравець отримує належну заробітну плату від клубу, то він повинен виконувати свої прямі функціональні обов'язки під час тренувань та поважати одноклубників.

"Адже якби наприкінці місяця на вашому рахунку не вистачало лише кількох євро, ви б скаржилися і, можливо, подали б на клуб до суду, в арбітраж або до органів ФІФА. Однак коли ви отримуєте належну зарплату, ви повинні належним чином тренуватися, бути готовими та поважати своїх партнерів по команді".

За словами наставника, у разі порушення цих норм будуть застосовані санкції з боку тренерського штабу. Туре знову наголосив, що українця було покарано за дисциплінарне порушення.

"Якщо ви цього не робите, я як тренер та моя тренерська команда готові застосувати санкції. У випадку з Ігнатенком йдеться про дисциплінарне питання. Це все. Нічого іншого в цьому немає".

Зауважимо, що Ігнатенко став гравцем братиславського Слована у вересні 2024 року, перейшовши із французького Бордо. Загалом провів у складі словацького клубу 81 матч у всіх турнірах, записавши до свого активу 6 голів та 3 асисти.

Протягом цього періоду 29-річний півзахисник двічі ставав чемпіоном Словаччини (24/25, 25/26).

Додамо, що напередодні Слован Братислава зазнав розгромної поразки (0:4) від ЛАСКа у 4 турі загального етапу Ліги чемпіонів.