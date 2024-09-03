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Ігнатенко підписав контракт із клубом, який гратиме у Лізі чемпіонів

Руслан Травкін — 3 вересня, 19:14
Ігнатенко підписав контракт із клубом, який гратиме у Лізі чемпіонів
Данило Ігнатенко (ліворуч)
www.skslovan.com

Український футболіст Данило Ігнатенко став гравцем чинного чемпіона Словаччини Слована з міста Братислава.

Інформація про його підписання опублікована на сайті клубу.

27-річний Ігнатенко та Слован погодили контракт на три роки. Хавбек перебрався до команди на правах вільного агента, адже Бордо, за який українець грав із січня 2022 року, втратив професійний статус. Клуб мав серйозні фінансові проблеми.

Ігнатенко — вихованець запорізького Металурга. У 18-річному віці перейшов до Шахтаря. Грав за Маріуполь, Ференцварош та Дніпро-1. На його рахунку 6 матчів за збірну України, в яких Данило забив 1 гол.

Нагадаємо, що Слован подолав кваліфікацію до основного етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Контракт Ліга чемпіонів Слован Данило Ігнатенко

Контракт

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